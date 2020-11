Une nouvelle formule d’hébergement pour que la rue ne soit plus une fatalité

Delphine BARTHE, tout en étant maman de deux jeunes enfants de 4 et 8 ans, a trouvé le temps de créer un métier nouveau qui pourrait s’apparenter à un AIRBNB solidaire pour les plus démunis. Elle intervient en maillant propriétaires fonciers et associations d’aide à la personne.

STIRRUP établit un pont entre l’activité économique et l’utilité sociale en mettant en relation des propriétaires de logements vacants et de personnes démunies