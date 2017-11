Viameca, un pôle de compétitivité qui marche et progresse depuis 12 ans. Notre territoire participe vaillamment, Franck Simon et Quentin Courbon font partie de l’Equipe stéphanoise, et sont aujourd’hui au micro de Philippe Calemard.



© cliché Le Progrès

Pierre-Michel Destret, Président du Centre de recherche de Voreppe (38) du groupe Constellium, a pris la présidence du pôle de compétitivité ViaMéca en juin 2012 à la suite de Georges Duval, Président d'Aubert & Duval (Eramet).