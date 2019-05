Vincent Vacher: S'Handistinction

Vincent Vacher vient de créer S'Handistinction, un cabinet conseil pour mettre fin aux préjugés et construire un monde accessible à tous, sans distinction !

Très compétent en communication, connaissant parfaitement le monde du handicap, conseiller municipal du Chambon-Feugerolles, président de l'association Transverse, il a imaginé le défilé Déroule ton look, qui réunit dans un gand show festif personnes handicapées et valides !

Fort de tous ces atouts, il se lance avec détermination dans l'aventure entrepreneuriale, au service d'une cité vraiment inclusive. Il propose ses services à des personnes, à des entreprises, à des collectivités, à des associations, au bénéfice de tous.