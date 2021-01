We are kraft habille l'histoire de sons et de lumières

C'est l'histoire de deux jeunes ingénieurs du son qui ont mis leurs compétences et leur personnalités en commun pour lancer leur entreprise: We are kraft. Une société spécialisée dans le mapping vidéo, où la projection d'images sur des formes variées.



Six ans après l'entreprise alençonnaise emploie douze salariés et une soixantaine d'intermittents sur les différents projets qu'ils montent à travers la France. Nathanel Huguet revient sur la genèse de cette aventure qu'il mène avec Arno Betton