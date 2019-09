Découvrez les secrets d'une ville avec un guide ou un ambassadeur local passionné ! c'est le défi de la start-up tourangelle We Guide qui a vu le jour en 2017 et qui propose de mettre en relation , grâce à une plateforme, des touristes et des guides locaux afin de répondre le mieux possible à vos attentes et de découvrir un lieu hors des sentiers battus à travers des thématiques qui peuvent être l'architecture, la gastronomie, la nature ou l'oenologie.Pour en parler nous recevons le co-fondateur et dirigeant de We Guide: Nicolas Dauphin-Moulin.