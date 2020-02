Rencontre cette semaine avec Yanosh Hrdy, artisan-designer tourangeau, créateur en 2004 de HYH Créations et installé à Tours depuis 2011. Une entreprise très créative spécialisée dans la conception et la fabrication d'aménagement intérieur. Yanosh Hrdy fait parti des artisans qui ont conçus les nouveaux bancs publics de Rochecorbon et qui seront inaugurés le 14 février prochain, le jour de la St Valentin.