Yassin BOUAZIZ avocat spécialisé en droit social et du travail

Grand Est Eco pousse aujourd’hui la porte d’un cabinet d’avocat en droit social et en droit du travail en l’occurrence le cabinet By Avocat situé 6 lace du roi Georges à Metz. Alors que les contentieux prud'hommaux se multiplient, le droit du travail se révèle de plus en plus complexe et requiert souvent le recours à des professionnels souvent des avocats spécialisés en droit du travail. Plus de 300 avocats sont inscrits à l’ordre des avocats de Metz, peuvent être consultés à ce jour, par téléphone ou par rendez-vous en cabinet.