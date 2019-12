Yves Le Trionnaire de l'ADEME

La direction régionale de l’ADEME l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en Provence-Alpes-Côte d’Azur agit pour accélérer et amplifier la transition écologique et énergétique dans le contexte méditerranéen, reconnu pour sa sensibilité au changement climatique.

L’ADEME en Provence-Alpes-Côte d’Azur contribue à accélérer et amplifier la transition énergétique et écologique. Elle encourage une « transition juste » vers une économie bas carbone de la société.

Conjointement avec les acteurs de la région, la direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur aide à réduire les émissions gaz à effet de serre. Elle accélère l’essor des énergies renouvelables et technologies associés. Elle accompagne l’émergence de nouveaux modèles économiques et les projets qui permettent la réduction des consommations d’énergie et de ressources.

En tant qu’opérateur de l’État, l’ADEME intervient via ses fonds pour accompagner les projets sur le territoire : fonds chaleur, fonds déchets, fonds air-mobilité… En optimisant ces moyens et ces fonds, et en agissant de manière transversale auprès des acteurs du territoire, la direction régionale en Provence-Alpes-Côte d’Azur aide à mettre en mouvement les écosystèmes.

L'implantation régionale de l'ADEME et le travail mené sur le terrain favorisent une approche de proximité, la recherche de synergies et de complémentarités entre :

acteurs politiques ;

acteurs publics ;

acteurs économiques ;

acteurs de la recherche ;

associations ;

ONG ;

citoyens.

Recherche, innovation, expérimentation, généralisation… L’ADEME intervient à chaque étape des projets qu’elle accompagne. Elle peut proposer des aides financières, techniques et/ou méthodologiques. Elle apporte des solutions concrètes et adaptées.