Ecotrophelia : l'alimentation face aux défis de demain

A quoi va ressembler l’alimentation de demain ? Comment la penser et l’adapter pour répondre aux défis environnementaux et sanitaires qui nous attendent ? La semaine dernière, le concours Ecotrophelia a été organisé à Nancy. Depuis 20 ans, il récompense les meilleurs projets d’innovations alimentaires. Tous ses participants sont étudiants de l’enseignement supérieur. Loin des concours de cuisine, il s’agit surtout pour les futurs ingénieurs du secteur de se frotter aux enjeux qui animent le secteur de l’agroalimentaire. Cette année, le thème retenu était celui d’une « Une nourriture saine, nappée de plaisirs, et qui reste abordable... ».



Rencontre avec Lionel Muniglia, enseignant chercheur à l’ENSAIA, l’École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, qui a organisé l’édition de cette année.