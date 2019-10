Edition 12h00

>>Une chercheuses jocondienne récompensée du Prix Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science. Il s'agit d'Anne-Célcile Boulay, biologiste, récompensé pour ses recherches sur des cellules spécifique du cerveau. Portrait dans ce journal.



>Les Rendez-vous de l'Histoire démarre ce mercredi à Blois. Au programme, 5 jours de conférences, de débats, d'échanges autour cette année de l'Italie, 500 ans de la Renaissance oblige. Tour d'horizon des temps forts de cette 22ème édition.



>Grisailles , averses et même des risques d'orages. On fait le point sur la météo du jour à la fin de ce journal.