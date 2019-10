Edition 12h00

Suite de notre voyage en Inde, dans les pas des soeurs franciscaines servantes de Marie. Dans cette édition, nous parlerons du rôle social des religieuses auprès de la population.



>Le mois d'octobre a été décrété mois du Québec. Une structure parcours la France pour préparer les candidat à l'expatriation. Ce mardi, ils était à Tours pour informer le public.



>De la pluie, de la pluie, de la pluie et des nuages. C'est ce qui nous attend aujourd'hui en Touraine et dans le Loir et cher.