Edition 12h00 pour 41

On continue notre découverte de la congrégation des Soeurs franciscaines servantes de Marie... non pas en France mais en Inde. Aujourd'hui, nous parlerons des vocations en allant à la rencontre de potentielles futures religieuses.



>A l'occasion de la journée nationale contre le gaspillage, on s'intéresse aux actions de la banque alimentaire. L'association récupère des produits de supermarché, trop vieux pour être vendu mais encore bon à être consommé.



>De la pluie par intermittence pendant toute la journée. Voilà ce que nous prévoit Météo France pour cette journée du jeudi 17 octobre