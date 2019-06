Edition culturelle du 14 juin 2019

Dans Rideau rouge, écran noir cette semaine, il sera largement question de musique alors que ce week-end se tiennent respectivement à Saint-Etienne et Saint-Chamond, le festival Saint-Etienne Live (anciennement Paroles et Musiques) et celui de la Rue des artistes.

Dans la partie cinéma, on s’arrêtera sur Roxane, la comédie emballante d'une jeune réalisatrice qui signe son premier long métrage, Mélanie Auffret, tandis que nous découvrirons Vendredi sur Mer à travers son premier album à la pop électronique, Coup de cœur musical à partir de lundi.



© Mars Films TF1 Films



© Sony Music