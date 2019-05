Edition culturelle du 24 mai 2019

Dans Rideau rouge, écran noir cette semaine, il est question de retrouvailles. Celles entre deux acteurs magnifiques à l’hiver de leur vie, Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, qui sous la caméra d’un Claude Lelouch inspiré dans Les Plus Belles Années d’une vie, nous apparaissent lumineux, transmettant un message d’amour et d’optimisme d’une grande vitalité. Tandis que Father John Misty, et son nouvel album, God’s favorite customer, est le Coup de cœur musical cette semaine.



© Metropolitan FilmExport



© Sub Pop Records