Tous les vendredis à 12h10

Cette année, Rideau rouge, écran noir fête ses dix ans. Dix ans à diffuser la culture et à vous faire découvrir les coups de coeur de nos chroniqueurs Jean-Claude Duverger et Fabien Genest. En cette rentrée et pour la première, gros plan sur "Toni Erdmann" de la réalisatrice allemande Maren Ade. Un film "de famille" où la figure du père fait de l'ombre. "Grand Amour", de Maissiat est lui un disque pop léger et très agréable. Retrouvez-le dès lundi.