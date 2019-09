Edition de 07h00

A la une de l'actualité du mercredi 4 septembre 2019 dans le Loir-et-Cher :



> Le lancement du grenelle sur les violences conjugales, c'était ce mardi. Dans le Loir-et-Cher, une 30aine d'institutions qui gravitent autour de ce sujet se sont réunis à Blois.



> Valoriser et promouvoir le patrimoine de façon atypique et ludique, c'est le pari de Territoires Vendômois. La communauté d'agglomération veut donner envie au public de découvrir le château de Vendôme autrement... grâce à des comédiens locaux et en faisant appel à l'insertion.