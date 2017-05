> Les deux mini-bus qui assurent la navette gratuite en centre-ville de Blois vont être changés en fin d'année. L'Agglo de Blois teste en ce moment des véhicules électriques.

>Ce mercredi, la Fondation du Doute à Blois lance une nouvelle exposition intitulée "More than 100 skies : un regard sur l'infini". On y découvre le travail de Geoffrey Hendricks, l'un des membres actifs du mouvement Fluxus.