Edition de 08h00

A la Une de l'actualiét du vendredi 21 juin 2019 dans le Loir-et-Cher :



> On parlera handicap dans ce journal avec les défis à relever pour plus d'inclusion. L'Apajh de Loir-et-Cher, l'association pour adultes et jeunes handicapés mènent de front plusieurs projets pour y parvenir.



> La communauté d'agglomération de Blois lance une enquête sur la mobilité. Objectif ; connaître les besoins et envies des habitants du territoire en ce qui concerne le transport public. La collectivité prépare ainsi le renouvellement de la délégation de service public accordé jusque là au groupe Kéolis.