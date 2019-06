Edition de 08h00

A la Une de l'actualité du vendredi 28 juin 2019 dans le Loir-et-Cher :



> La présence des finances publiques danns les territoires va évoluer. Fini le temps des trésoreries installées tout près de chez nous. D'ici 2022, place à un réseau d'accueil de proximité via des permanences ... une direction qui ne plait pas aux syndicats dans le Loir-et-Cher



> Dans ce journal, on s'intéressera aussi à la soirée Entreprise et Handicap organisée hier soir à Cheverny. Le Medef41, Prométhée Cap Emploi et Telmah ont profité du festival Jazz'in Cheverny pour sensibiliser les entreprises au handicap psychique et cognitive.