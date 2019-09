Edition de 08h00

A l'actualité du mardi 3 septembre 2019 dans le Loir-et-Cher :



> L'entretien des cimetières de Blois va changer. Dès cet automne, de nouveaux aménagements excluant les pesticides vont être réalisés. On en parle dans ce journal



> Comment favoriser les mobilités en milieu rural? La Région veut collaborer avec les communes et les intercommunalités. Comment? Et bien en signant avec elles, des contrats de mobilité.



> Et puis, nous prendrons la direction de Pontlevoy. Là-bas, les élèves de première et de terminale du lycée catholique ont fait leur rentrée dans un nouveau site, l'abbaye de Pontlevoy.