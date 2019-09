Edition de 08h00

A la Une de l'actualité du lundi 9 septembre 2019 dans le Loir-et-Cher :



> Pour redynamiser le commerce de centre-ville dans le Val de Cher controis, la chambre de commerce et d'industrie et la communauté de commune viennent de recruter un manager du commerce.



> Y-a-t-il conflit d'intéret au sein du conseil municipal de Blois? Un conseiller municipal d'opposition s'interroge sur la position de l'adjoint au maire en charge notamment des travaux qui est aussi salarié du centre régional jeunesse et sports



> Les journées européennes du patrimoine, ce sont les 21 et 22 septembre prochain. Dans ce journal, on prend de l'avance avec le programme proposé à Blois. Les inscriptions pour les visites débutent ce lundi.