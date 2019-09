Edition de 08h00

A la Une de l'actualité du mardi 10 septembre 2019 dans le Loir-et-Cher :



> nous partirons à Contres où des élèves de l'école Ste-Geneviève vont découvrir toute l'année l'univers de la mer grâce à un jeune skipper loir-et-chérien, Yann Blondel. Vendredi, il était dans l'établissement pour faire découvrir la nourriture qu'il consomme lors de ses compétitions.



> nous nous arrêterons également sur un anniversaire, celui du lycée d'hôtellerie et de Tourisme du Val de Loire à Blois. L'établissement fête ses 40 ans. Près de 8 000 élèves y sont passés.



> Et puis on prendra à la fin de ce journal, la direction de Montoire-sur-Le-Loir où l'association Prochain arrêt : Sougé propose une exposition qui nous fait redécouvrir les paysages que l'on voit au quotidien.