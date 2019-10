Edition de 08h00

A la Une de l'actualité du lundi 28 octobre dans le Loir-et-Cher :



> Eviter aux petites et moyennes entreprises en difficulté de mettre la clé sous la porte, c'est l'objectif d'un fonds expérimenté dans le Loir-et-Cher et l'Indre. On détaille cette initiative dans ce journal



> Dans cette édition, nous vous emmènerons une nouvelle fois en Inde, à la rencontre des soeurs franciscaines servantes de Marie. Vous entendrez aujourd'hui de jeunes postulantes, celles qui seront peut-être demain l'avenir de la congrégation.