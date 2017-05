> La 4ème édition des Rendez-vous de l'apprentissage, c'est ce samedi à Blois. Les représentants des CFA du département espèrent y séduire parents et jeunes.

> Cet été, des visites guidées et filmées de l'abbaye de la Trinité à Vendôme vont être lancées. C'est un projet patrimonial et touristique mais aussi social. On vous dit tout dans quelques instants.