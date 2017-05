> Et si vous ressentiez ce que c'est de vivre dans la peau d'une personne âgée? C'est l'expérience qu'ont pu vivre ce jeudi, plus d'une trentaine de soignants à Blois. On vous parle de cette initiative dans ce journal

> Pour la première fois, les jardins du coeur de Blois ouvrent leurs portes aujourd'hui et demain. C'est l'occasion d'acheter des plants de légumes mais aussi de rencontrer les personnes en insertion qui y travaillent.