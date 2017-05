> Le salon régional des mini-entrepreneurs se déroulait ce mardi à la Halle aux Grains de Blois. Venus de toute la région, les élèves ont présenté leurs produits. On s'intéressera dans ce journal à celui du seul représentant du Loir-et-Cher dans la compétition.

> Dans ce journal, on parlera aussi de l’événement sportif de ce week-end à Blois : le macadam blésois. Plus de 2 000 participants devraient prendre le départ de cette course à pieds.