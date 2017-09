Edition de 08h00

> On parlera politique ce lundi avec les sénatoriales qui se sont tenues hier. dans le Loir-et-Cher, les deux sièges de sénateurs étaient remis en jeu. La ministre et sénatrice Jacqueline Gourault a été réélue dès le premier tour et surprise... Jean-Marie Janssens l'a emporté lors du second tour face au sénateur sortant Jeanny Lorgeoux.

> L'AFM Téléthon dans le Loir-et-Cher a pris ses nouveaux quartiers sur la commune de Vineuil. Elle en a profité pour tourner un petit film pour annoncer la prochaine édition du Téléthon.