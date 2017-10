> L'association Seniors économie en Vendômois organise samedi, un forum d'informations à destination des 50 ans et plus. Objectif : présenter des innovations et des projets pour accompagner les seniors vers plus d'autonomie.

> Le relooking, c'est aussi pour les transformateurs électriques à Blois. Enedis qui exploite ces lieux a permis à l'association blésoise La Caverne d'en décorer deux aux couleurs des images emblématiques du quartier Vienne.