Edition de 18h30

Société d'ambulance, recherche désespérément de futurs collaborateurs.

La région et les services de l'Etat passent à l'action pour aider ce secteur à recruter notamment des candidats à la formation.



>Après la sécheresse de cet été, le niveau de nombreux cours d'eau reste bas. Une situation à laquelle il faudra sans doute s'habituer mais dont on pourrait limiter les impacts. En Indre et Loire, la Société d'Étude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine s'est pencher sur la question.



Météo : le soleil met les pleins phares sur la région ce weekend !!!