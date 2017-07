Edition de 8h du 11 juillet

Après les rattrapages, on connaît désormais les résultats définitifs du baccalauréat: très léger tassement du taux de réussite dans notre académie, mais rassurez vous, nos jeunes restent globalement très bons !



Les amateurs de vélo et de promenade vont apprécier : une nouvelle piste cyclable vient de voir le jour entre Cantenay Epinard et Bouchemaine. Les travaux de réamnégaement sur l'ancienne voie ferrée sont terminés. La nouvelle "boucle verte" vient d'être inaugurée.



Côté ciel, le temps sera voilé et les températures douces. Il ne fera pas plus de 23 degrés en journée. La pluie arrive en fin d’après-midi.