Edition de 8h du 25 septembre

Le Maine-et-Loire se réveille avec trois nouveaux sénateurs et une sénatrice réélue. Catherine Deroche montrera le chemin du Palais du Luxembourg à Stéphane Piednoir, Emmanuel Capus et Joël Bigot. La droite s’impose dans notre département comme dans le reste du pays.



Week-end d’élections également en Allemagne. La chancelière Angela Merkel remporte le scrutin mais la défaite est amère face à la poussée de l’extrême droite qui fait son entrée au Bundestag, le parlement allemand.



A la une de l’actualité régionale ce lundi matin: le mouvement des routiers contre la loi travail. Des blocages sont à prévoir dans le Grand-Ouest. Des perturbations sont également attendues du côté des lignes d’Anjou-bus et de certains transports scolaires.