Edition de 8h00 du 21 juin

Ça se confirme : l’économie repart à la hausse en Anjou.

C’est ce que nous dit le bilan économique 2016, publié par l’Insee hier.

2 000 emplois ont été créés l’an dernier dans le département.



Brader ses invendus plutôt que de les jeter à la fin de la journée.

C’est ce que propose l’appli Too Good to Go aux commerçants angevins depuis le mois dernier.

A la boulangerie Eugénie à Belle-Beille, sans cette appli, ce seraient 60 euros de chiffre d’affaires par jour qui partiraient à la poubelle avec les invendus.



La canicule gagne du terrain en France.

66 départements sont en vigilance orange aujourd’hui, dont le Maine-et-Loire.

Il fera jusqu’à 36 degrés cet après-midi à Saumur et Noyant.