Edition de 8h00 du 23 août

La vie étudiante est de plus en plus cher avec les coûts du logement et du transport qui ont augmenté. La ville d'Angers n'est pas épargnée. Vous entendrez le témoignage d'une étudiante.



La 13ème édition des ateliers d'Angers débute ce soir, avec une soirée en hommage à Jeanne Moreau qui a contribué à créer ces ateliers en 2005. Claude-Eric Poirou, le créateur du Festival Premiers Plans se souvient.



Le temps sera couvert dans la matinée ce mercredi mais le ciel se dégagera dans l'après-midi avec des températures qui oscilleront entre 26 et 28 degrés.