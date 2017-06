Edition de 8h00 du 29 juin

Les contours du Groupement hospitalier de territoire (GHT) du Maine-et-Loire se précisent.

Le projet médical partagé du GHT a été adopté hier par le comité technique.

Créé il y a un an, le GHT rassemble les 11 hôpitaux publics du département.

Certains médecins devront travailler à cheval sur plusieurs villes.



Les épreuves du brevet commencent cet après-midi.

Plus de 11 000 collégiens passent le diplôme cette année en Anjou.

Mais l’examen final ne représente que 40 % de la note.



Que sont devenus les anciens députés du Maine-et-Loire ?

Six élus sur sept ne siègent plus à l’Assemblée.

Et si Marc Goua est redevenu maire à plein temps à Trélazé, Serge Bardy, lui, prépare le marathon de Montréal.



Encore de la pluie et des orages prévus aujourd’hui en Anjou, détails à la fin de ce journal.