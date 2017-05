Edition de 8h00 du 3 mai

Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent ce soir à 21h face à face pour le débat télévisé. Mais Qui soutient qui en Maine et Loire ? Nous ferons le point avec Bastien Lallier.



Angers fête l’Europe jusqu’au 30 mai. A l’honneur cette année : les 35 ans de jumelage entre Pise et Angers. Au programme : concerts, conférences, expositions...



Opération crowfunding pour l’abbaye de Fontevraud. Objectif : construire des gradins pour un nouveau théâtre de verdure. Plus de précisions en 2e partie de journal.