Edition de 8h00 du 4 juillet

Le marché de l’immobilier repart dans le Maine-et-Loire.

La Chambre des notaires a enregistré 15 à 20 % de transactions en plus sur un an.

En cause, des taux d’intérêt historiquement bas, mais aussi l’attractivité croissante d’Angers.



Les spécialistes de la rose du monde entier sont à Angers cette semaine.

L’Agrocampus accueille le symposium international des recherches et de la culture du rosier.

50 chercheurs angevins planchent à l’année sur de nouvelles variétés, plus résistantes aux parasites.



Grand soleil sur tout l'Anjou aujourd'hui. Il fera 30 degrés à Beaupréau cet après-midi.