Edition du 15 mai 2020

L’actualité de la semaine, c’est bien évidemment le début de la levée du confinement. Dans les Pays de la Loire, les cinq départements sont classés verts pour le moment. Le déconfinement a donc pu commencer progressivement. Nous en parlerons avec le directeur de cabinet du préfet de région.



Depuis lundi, les commerces peuvent donc à nouveau ouvrir leurs portes et accueillir leurs clients, à l’exception des cafés et des restaurants. Vous entendrez le témoignage d’une commerçante vendéenne.



Malgré le début du déconfinement, les messes, elles, n’ont toujours pas reprises et nous verrons que notre foi peut nous aider à traverser cette période particulière. Nous en parlerons avec un prêtre sarthois qui nous livrera quelques enseignements pour éviter l’angoisse et la panique du déconfinement.



Et alors que le premier ministre a présenté jeudi son plan de relance du tourisme, nous donnerons la parole à un acteur du tourisme des Pays-de-la-Loire, le directeur du château du Plessis-Bourré, à quelques kms d’Angers, qui témoigne des difficultés rencontrées.



Et enfin nous découvrirons l’initiative de la semaine : une baguette 100 % mayennaise : la Mayennette. Une baguette de pain fabriqué, du début jusqu’à la fin, par des producteurs locaux.