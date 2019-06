Edition du 21 juin 2019

Aujourd’hui, c’est la journée nationale sur le don d’organes. Nous sommes tous concernés mais c’est un sujet qui reste difficile à évoquer. Vous entendrez le témoignage d’un receveur, originaire de La Rochelle.



Le département de la Charente mobilise 90 stuctures d’insertion et associations pour développer la solidarité et le retour à l’emploi de 10000 bénéficiaires du RSA.



La Hongrie, la République Tchèque et la France: ces trois pays ont chacun reçu hier un barbelé d'o, à l'occasion d'une cérémonie organisée à Poitiers comme dans une vingtaine de ville en France par le CCFD-Terre Solidaire.



L’inauguration du Musée de la Mer Marine a eu lieu ce jeudi à Bordeaux. Un lieu entièrement consacré au milieu maritime en plein cœur du quartier renouvelé des Bassins à Flots.