Edition du 24 juin 2019

A l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, la semaine dernière, la préfète de Nouvelle Aquitaine, Fabienne Buccio, visitait un centre d'hébergement temporaire pour réfugiés à Bordeaux. Le logement est une clé pour l'intégration, mais le travail l'est tout autant, estime la préfète.



Le centre provisoire d'hébergement implanté à Poitiers depuis un an est le premier de ce type dans le département de la Vienne. Il est spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement des réfugiés les plus vulnérables.



En Charente le conseil départemental espère un temps mort dans l’implantation de parcs éolien. Pour organiser la prolifération de mats pour l’heure assez anarchique.



Devenir numérique responsable, c’est l’ambition de la communauté d’Agglomération et l’Université de la Rochelle. Une charte a été signée le semaine dernière.