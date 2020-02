Edition du 28 février 2020

Nous reviendrons sur le drame de la tempête Xynthia qui il y a10 ans causait la mort de 29 personnes rien qu’en Vendée. Vous entendrez les témoignages de ceux qui ont vécu c drame. Une cérémonie officielle est prévue dimanche, en présence d’Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique.



L’actualité de votre région, c’était aussi le salon de l’agriculture qui se referme dimanche à Paris. Rencontre dans ce magazine avec différents agriculteurs et éleveurs mayennais présents au salon.



L’initiative de la semaine c’est celle d’un sportif qui malgré son handicap va tenter de prendre le départ d’une des courses automobiles les plus mythiques du monde les 24h du Mans.



Direction l’Anjou ensuite où nous reviendrons sur le choc provoqué dans le monde catholique des révélations sur les agissements du fondateur de l’arche Jean Vanier. Vous entendrez la réaction du directeur de la communauté de l’Arche en Anjou Jean Marc Oswald



Et enfin, nous découvrirons de quelle manière sont gérées les forêts des Pays de la Loire. Dans notre région, elles occupent seulement 11% du territoire. C’est plus qu’il y 30 ans, mais transition écologique oblige, les arbres auront un rôle primordial dans les années à venir.