Edition du 30 septembre 2020

- L'Etat et les régions de France ont signé un plan de relance pour faire face à la crise sanitaire et économique.



- Crise sanitaire toujours avec les mesures annoncées vendredi. Les messes, les mariages, les baptêmes peuvent-ils encore avoir lieu ? On fait le point.



- Manuella Leduc élève des poules de races anciennes en Touraine... L'une des seules dans la région. Elle nous fait visiter son élevage dans ce journal.