Edition du 31 mars 2020

- La vente de produits frais et locaux en forte baisse ! La région et les pouvoirs publiques réagissent

- Vivre 24h pour le Seigneur, c'était le défi de la paroisse St Laurent à Orléans. Un week-end bouleversé par les mesures de lutte contre le coronavirus.

- L'initiative de la Croix rouge Française, un dispositif solidaire pour les plus isolé. Son nom : Croix Rouge chez vous