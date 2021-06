Edition du jeudi 10 juin 2021

On manque de réserve de sang dans le pays. L’établissement Français du Sang tire la sonnette d’alarme. Le point avec le médecin responsable des prélèvements dans le Loiret



- C’est la dernière semaine de révision pour les élèves de première et de terminale avant de passer le BAC. Des épreuves adaptées, cette année, la cause de l'épidémie covid-19. Pas facile de réviser dans ces conditions. Nous sommes allés à la rencontre d'élèves loirétains.



- Aujourd'hui c'est le lancement de la Foire de Bourges, la première à repartir dans le pays ! Au programme 5 jours de festivités placés sous le signe de l'Italie. La troisième étape du déconfinement arrive... à point !