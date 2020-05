Edition du jeudi 14 mai 2020

- Choix de l'orientation; le lycée professionnel Sainte Croix-Saint Euverte à Orléans s'adapte en proposant visites et portes ouvertes virtuelles.



- Pour faire de cette crise sanitaire, une opportunité, le Centre Val de Loire veut se positionner pour favoriser la relocalisation d'entreprises sur son territoire.



- Les catholiques doivent encore attendre pour les messes et les célébrations. Dans ce temps d'attente et d'incertitude, Mgr Blaquart a tenu à adresser un message à tous les catholiques du Loiret.