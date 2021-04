Edition du jeudi 15 avril 2021

- La région fait le point sur la situation économique et sociale sur le territoire. Si la jeunesse, le transport et la culture sont particulièrement impactés par la crise. Il y a tout de meme des bonnes nouvelles, le secteur industriel lui se développe.



- Dernière partie aujourd’hui de notre serie ESS, l’Economie Sociale et Solidaire en Centre-Val de Loire avec la plateforme de financement participatif Efferve'sens. Aujourd’hui le Vhelio, un véhicule hybride entre le vélo et la voiture.