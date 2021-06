Edition du jeudi 17 juin 2021

- Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur depuis ce matin !

Une nouvelle attendue par certains depuis les fortes chaleurs. Alors que dans la métropole d'Orléans le masque était obligatoire depuis dix mois. Réactions à chaud dans ce journal.



- On continue cette semaine de faire le tour des enjeux autour des élections régionales. Aujourd’hui on parle histoire, en regardant dans le rétro des différents scrutins en Centre-Val de Loire !



- Dans le Loiret une nouvelle structure propose des séjours vacances et des weekends loisirs à des jeunes placés sous la protection de l’enfance. Des jeunes qui auraient du mal à partir en colo dans d’autres structures mais qui là sont accueillis comme ils sont.