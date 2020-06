Edition du jeudi 18 juin 2020

Le second tour des élections municipales c'est le 28 juin : nous nous arrêtons aujourd'hui sur le candidat écologiste, Pierre Hurmic, arrivé 2eme au premier tour. Loin de se dire battu, il défend au contraire ses atouts en proposant une gouvernance pacifiée et veut s'attaquer à la gestion du foncier.



La Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde doit reconstituer ses stocks pour assurer la distribution d’été et son bon fonctionnement jusqu’à la fin de l’année 2020. Elle organise donc, pour la première fois, une collecte dématérialisée dans les supermarchés en Gironde, ce vendredi et samedi.