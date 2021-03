Edition du jeudi 18 mars 2021

- Le Loiret, l’un des département le plus touché par la désertification médicale. Et c’est encore plus difficile d’attirer des docteurs en milieu rural. Pourtant à Neuvilles aux bois dans le pithiverais un jeune médecin de 37 ans a décidé de s’installer. Pourquoi ? Nous le verrons dans ce journal.



- Bénédiction de la Croix des mariniers samedi dernier à Saint jean de Braye. Une trentaine de personnes dont l'association Loire et canal était présente. Le père Julien Dumont, curé de la paroisse de Saint-Jean de Braye reviendra sur l'événement.



- La sélection du prix Roblès, 31ème édition, dévoilée mardi à Blois. 6 ouvrages sont en lice avec un style, des genres et des univers bien marqués, on le verra dans cette édition.