Edition du jeudi 1er juillet 2021

L’apaisement, la concertation, le pragmatisme, voilà les mots clés mis en avant pour définir la patte de la nouvelle équipe municipale bordelaise. Un an après son élection, le maire et ses adjoints ont dressé hier le bilan du début de mandature.



La Nouvelle-Aquitaine connaît un déficit naturel plus important qu’ailleurs en France. Un rapport de l’INSEE révèle un taux de natalité plus faible et une augmentation du nombre de décès, en partie dû à la crise sanitaire.



Sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la Garonne et des abords : c'est l'objectif des actions baptisées "la Garonne commence ici". Des animations sont prévues sur les quais à Bordeaux, jusqu'à fin juillet.