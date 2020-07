Edition du jeudi 2 juillet 2020

Alors que la saison touristique débute, les sapeurs pompiers sont en poste pour assurer la sécurité et gérer les problématiques nouvelles comme la hausse des fermes photovoltaiques, mais aussi et toujours l'incivilité des usagers ou l'anarchie de l'aménagement du territoire.



L'éducation nationale se lance dans une nouvelle méthode d'apprentissage des langues en primaire à la rentrée prochaine. Ca s'appelle Emile (enseignement d'une matière intégré à une langue étrangère) et en Gironde, c'est développé dans 6 établissements, notamment auprès des CM1 CM2 de l'école Myriam Errera à Libourne.



Après la crise sanitaire du coronavirus qui a particulièrement frappé les personnes âgées, l’association « les petits frères des pauvres» lance à Bordeaux et sa métropole l’opération «l’été avec nos aînés». Objectif: offrir aux personnes âgées qui le souhaitent, une parenthèse de détente et de convivialité dans le respect des consignes sanitaires.